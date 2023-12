Inter-Udinese 4-0, pagelle: Lautaro Martinez cattivo 8, Inzaghi 10!

L’Inter domina e chiude la pratica Udinese nei primi 45 minuti. 4-0 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Simone Inzaghi e il suo giocattolo sono da 10. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6 – Spettatore non pagante, gioca 90 minuti e per questo gli viene dato il sei politico.

Inter-Udinese, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 7 – La parola ‘paura‘ nel suo vocabolario non esiste. Nel primo tempo spinge come un demone, arriva al cross in scivolata in un’occasione trovando Dimarco quasi a porta vuota. Un esterno aggiunto al posto di Darmian.

FRANCESCO ACERBI 6 – Non deve lavorare più di tanto, ma nelle due occasioni dell’Udinese a inizio partita si abbassa forse troppo.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Sembra non essersi mai infortunato. Sovrapposizioni su Dimarco, cross precisi, stop da trequartista. Uno spettacolo vederlo in queste condizioni.

– dal 55′ CARLOS AUGUSTO 6 – Pronti via è costretto in un intervento difficile in recupero su Ebosele. Altra prova convincente da braccetto.

Inter-Udinese, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – In fase di non possesso è il giocatore più prezioso per Inzaghi. Permette a Bisseck di alzarsi coprendo quando serve il ruolo del compagno in difesa. Uomo di intelligenza superiore.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Che sia tornato il vero Nicolò ce lo dimostra il lancio di 50 metri nel primo tempo a tagliare il campo per Dimarco. Uno show!

HAKAN CALHANOGLU 7 – Un centrocampista, precisamente regista, che al 9 dicembre ha già segnato 8 gol tra campionato e Champions League, merita altri commenti? Regia da top al mondo, fa anche l’assist per il gol di Dimarco.

– dal 70′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Partita di bassi ritmi a venti minuti dalla fine, fa quello che deve e non gli viene richiesto di più.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Tatticamente impeccabile, qualitativamente tornato ai soliti livelli. Fa l’assist di prima di sinistro per il gol di Thuram sul secondo palo.

– dal 79′ STEFANO SENSI S.V.

FEDERICO DIMARCO 7 – Miglior crossatore non esiste al mondo. Se a questo si aggiunge anche la capacità fare gol come oggi non ce n’è per nessuno. Dall’altra sponda di Milano sbrodolano su Theo Hernandez, qui ci si gode chi è arrivato ad un livello superiore.

– dal 70′ JUAN CUADRADO 6 – L’Inter è in gestione nell’intero secondo tempo, infatti non conclude nemmeno un dribbling stranamente.

Inter-Udinese, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Sei gol e sei assist a dicembre. Oggi si diverte, porta a spasso gli avversari e frega Perez sul secondo palo. Anche quando gioca al 50% è decisivo.

– dal 55′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Quando fa il suo ingresso la partita è già sui binari giusti. L’Inter crea poco, lui si fa vedere solo con qualche appoggio spalle alla porta.

LAUTARO MARTINEZ 8 – Prende un palo di testa con un movimento alla Icardi, poi a fine primo tempo sbaglia un gol non da lui. Recupera la palla da cui nasce la rete di Dimarco, è la terza nelle ultime due partite. All’85’ si riprende la sfera con forza, parte da centrocampo e con una cattiveria inaudita scarica un bolide alle spalle di Silvestri da fuori area.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 10 – La sua Inter è la perfezione assoluta. Pressing alto, Udinese lasciata senza respiro nel primo tempo, quattro gol segnati, zero subiti, innumerevoli occasioni create. La squadra nerazzurra non gioca così bene, anzi non ha mai giocato così tanto bene negli ultimi anni. Dominio per 90 minuti, di cui 45 di riposo grazie al 3-0 maturato nei dieci finali del primo tempo. Testa alla Real Sociedad, una delle poche che ha messo in difficoltà Inzaghi. Per ora il suo giocattolo è da 10, senza se e senza ma.

Le pagelle degli avversari: l’Udinese di Cioffi

UDINESE – Silvestri 6; Ferreira 5, Kabasele 5, Perez 4; Ebosele 6 (Kristensen 6), Samardzic 5.5 (Lovric 6), Walace 5.5, Payero 5.5, Zemura 5; Pereyra 5; Lucca 5.5 (Thauvin 6) All. Cioffi 5