Inter-Real Sociedad, le attività della vigilia: orario rifinitura

Dopo la splendida vittoria contro l’Udinese l’Inter è pronta a tuffarsi in Champions League: in arrivo la sesta giornata del Gruppo D dove i nerazzurri sfideranno la Real Sociedad per il primo posto nel girone. Il programma della vigilia con la consueta rifinitura e le altre attività

RIFINITURA – L‘Inter, dopo aver consolidato il primato in classifica in Serie A, proverà a chiudere in prima posizione il girone D di Champions League: per farlo i nerazzurri, martedì alle 21, dovranno battere la Real Sociedad. La rifinitura è in programma domani alle 12:00 al Suning Training Center di Appiano Gentile, cui seguirà la conferenza stampa di Simone Inzaghi e un giocatore ancora da definire. Per gli ospiti allenamento alle ore 19:00 sul prato di San Siro.