Inzaghi: «Inter, dato un grandissimo segnale! Molto bene Bisseck»

Gran prova per l’Inter stasera contro l’Udinese e Inzaghi non può che essere molto contento per l’applicazione della sua squadra. L’allenatore lo ha ribadito nell’intervista con Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi felice per il 4-0 dell’Inter sull’Udinese: «È stata un’ottima graa, dall’inizio al 94′. Sono stati bravissimi i ragazzi a interpretarla e tenere bene il campo contro una squadra molto pericolosa. Siamo stati bravi a meritarcela e ce la godiamo, però da domani pensiamo già alla Real Sociedad. Il recupero di Hakan Calhanoglu sul 2-0 immagine simbolo dell’Inter? Sì, sono stati bravissimi. Per un allenatore vedere una riaggressione è un piacere, ma tutte le azioni da gol. Anche il recupero di Lautaro Martinez a fine primo tempo, la squadra è stata in campo benissimo. Questa settimana l’abbiamo preparata molto bene, temevamo l’Udinese che aveva giocatori bravi nelle ripartenze».

I CAMBI – Inzaghi commenta la prestazione di Yann Bisseck in Inter-Udinese: «Molto bene, ma non sono sorpreso perché lo vedo lavorare quotidianamente. È un ragazzo che lavora molto bene e si è inserito benissimo nel gruppo, ha la fortuna di lavorare con giocatori bravi che lo aiutano tantissimo. Il primo gol chiaramente ci ha aiutato ma era nell’aria, lo avevamo già sfiorato e lo meritavamo da prima. I ragazzi poi hanno trovato il secondo e terzo gol in pochi minuti, un grandissimo segnale dato dalla squadra. La Real Sociedad? Ne guardiamo una alla volta. Sapevamo dell’Udinese e che martedì c’è una grande gara, che in due giorni e mezzo cercheremo di preparare nel migliore dei modi».