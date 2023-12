Cioffi: «Ci sono 8′ da correggere, nessun dramma e zero rimpianti»

Gabriele Cioffi in conferenza stampa ha commentato la partita persa per 4-0 contro l’Inter a San Siro. Il tecnico si concentra sugli episodi.

Scelta di aspettare l’Inter così bassa?

Scelta mia di aspettarli, ho presentato alla squadra una partita di grande fatica. Forse non è nelle nostre corde aspettarli troppo bassi. Ma non c’era soluzione. Il tutto però vanificato da un episodio, ma non possiamo staccare la spina e prendere tre gol in otto minuti. Abbiamo messo in discussione inconsciamente ciò che abbiamo provato. Ci sono otto minuti da correggere, non vedo un dramma.

Come lavorerà mentalmente?

Ad oggi le nostre ambizioni, i nostri sogni, le nostre aspettative non combaciano con ciò che siamo. Il non essere quelli che siamo ti fa prendere tre gol in otto minuti.

Perché la scarsa solidità dietro con 10 gol subiti nelle ultime tre partite e perché Pafundi non gioca?

Pafundi per scelta tecnica l’ho tenuto fuori. Tutte queste domande non aiutano, sono l’allenatore e non lo vedo titolare. Se ha pazienza non ci sarà un caso Pafundi, non fate del bene a lui. I gol vanno analizzati. Due di questi su rigore, un altro, partendo da Roma, eurogol loro e l’altro all’83’. Si parla di gestione dei momenti e non dei gol presi.

Scudetto tra Inter e Juventus fino alla fine?

Faccio fatica a pensare alla mia squadra, che a Inter e Juventus che stanno lassù.

Non avrebbe senso tornare a parlare di disponibilità del pallone, per evitare che si ripetano certi contatti dove l’attaccante non tocca la palla?

Sono composto in panchina, andare a commentare le regole non mi va. Ci sono persone competenti, ma è un’opzione che terranno in considerazione.

Cosa si porta dietro da questa partita?

Mi porto via che c’è da accettare. Non ho rimpianti nelle scelte e nell’approccio alla partita. Motivo di crescita in un altro passetto falso che abbiamo fatto.