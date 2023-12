Inzaghi: «Pavard ha fatto vedere che sta bene! Novità su Frattesi»

Inzaghi dopo Inter-Udinese terminata sul risultato di 4-0, ha elogiato la squadra, esaltando soprattutto l’unione di gruppo. Poi ha anticipato un tema riguardo Davide Frattesi e la prossima partita contro la Real Sociedad. Il tecnico nerazzurro ha parlato su DAZN.

MERITO DEI RAGAZZI – Simone Inzaghi dopo la partita si è complimentato così con la squadra: «Pavard a fine partita ha corso sul campo con Thuram? Ha voluto far vedere che sta bene Pavard (ride, ndr). Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che venti giorni fa ha vinto a San Siro e ha giocato tecnici in mezzo al campo. Dovevamo essere bravi a mantenere il campo e gestire meglio il possesso. I ragazzi hanno approcciato benissimo tenendo il campo con attenzione. Sono contento perché da quattro mesi stiamo facendo bene, il merito è dei ragazzi perché sono tutti coinvolti. Insieme allo staff cerchiamo di farli sentire tutti importanti, ma non è importante perché siamo ventidue di movimento più tre portieri. Dobbiamo continuare così perché tra due giorni e mezzo abbiamo un’altra sfida, il calcio va via velocemente e le partite si susseguono. Cosa manca ancora? Dire cosa manca in questo momento non è semplicissimo, potrei dire che il tempo ce lo dirà. Dobbiamo essere bravi a mantenere il livello di questa prestazione, sapendo che il percorso è lungo. Abbiamo la fortuna di avere una società importante sempre presente e un pubblico meraviglioso, dobbiamo continuare così. Gol da terzo centrale a terzo di difesa? Dovrei offrire più di una cena alla squadra! Dalla Lazio è passato parecchio tempo quando crossava un quinto e segnava l’altro quinto».

SCUDETTO E GRUPPO UNITO – Inzaghi commenta la lotta scudetto e anticipa una novità su Frattesi in vista della prossima partita: «Siamo abituati a vincere a questi livelli, giocare prima o dopo? Io personalmente devo avere la forza di incidere dove posso. Negli altri campi non posso far nulla, dobbiamo essere concentrati su quello che succede nella nostra squadra. A Frattesi ho detto di star sereno, era l’unico dubbio se far partire Frattesi o no. Non averlo messo dentro gliel’ho dovuto dire, ma non c’era bisogno. Lui è un giocatore importantissimo, titolare della Nazionale. Davanti a lui in questo momento ho due giocatori importantissimi, probabilmente, martedì tornerà utile».