Inter-Udinese 4-0, Lautaro Martinez cala il poker! Gerarchie ristabilite

Termina con il punteggio di 4-0 Inter-Udinese, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 3-0.

SECONDO TEMPO – Dopo la spettacolare prima frazione di gioco dominata da parte dell’Inter, nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi si concentra di più sul gestire il risultato. Un unico sussulto fa passare qualche brivido sulla schiena, quando al minuto 69 Lovric tira da fuori e Sommer non respinge nel migliore dei modi: tap-in di Lucca per il 3-1, annullato però per una netta posizione di fuorigioco. Nonostante tutto, nel finale c’è tempo anche per il poker. E a calarlo non può che essere Lautaro Martinez: palla recuperata a centrocampo, ripartenza e siluro di destro che si deposita alla sinistra di Silvestri per il 4-0. Una partita a dir poco fantastica quella disputata dall’Inter, che grazie a questa vittoria torna in testa alla classifica e ristabilisce le gerarchie rimettendosi alle spalle la Juventus.

INTER-UDINESE 4-0

rig. Calhanoglu al 37′, Dimarco al 42′, Thuram al 44′, Lautaro Martinez all’84’