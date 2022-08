Inzaghi finora unica vittima dei tagli: mai vista una rosa così corta all’Inter!

Inzaghi è soddisfatto della rosa che sta allenando attualmente, perché il famoso “zoccolo duro” nerazzurro è stato confermato. In attesa che il mercato gli regali almeno l’ultima tessera del suo puzzle, però, non si può certo dire che l’Inter abbia una rosa extra large stavolta

TAGLIO CON IL PASSATO – Costruire una rosa non è mai facile. Esistono delle strategie per completare il quadro. Ed esistono anche delle regole. Una di queste “impone” per convenzione di allestire una squadra di al massimo 25 calciatori. Di cui 4 cresciuti nel proprio vivaio e altrettanti in un qualsiasi vivaio italiano. Poi una rosa può avere un profilo in più o uno in meno, poco cambia. Mediamente, però, non si va mai sotto la regola non scritta di avere due formazioni intercambiabili: 22 calciatori, che diventano 23 con il terzo portiere. E magari 25 con due jolly. Possibilmente giovani. Non è il caso dell’Inter, che ha sempre garantito rose extra large ai propri allenatori. Spesso addirittura con 4 portieri tesserati. Con meno prodotti del vivaio ma senza abbondare con i giovani, se non per allungare ulteriormente la rosa in emergenza. Quest’anno per l’Inter di Simone Inzaghi si è scelta una strategia anti-tradizionale. Una strategia improntata sul taglio del monte ingaggi. E di conseguenza sul taglio del numero di calciatori in rosa. Una riduzione del “personale” mai vista all’Inter. Scopriamo nel dettaglio cosa si cela dietro i tagli.

L’Inter di Inzaghi ridotta al numero minimo

LA NUOVA ROSA DI INZAGHI – L’Inter attualmente conta 29 tesserati. Numero che viene subito ridotto a 27 tagliando i due esuberi lungodegenti Gabriel Brazao e Dalbert (vedi focus). E che scende immediatamente a 24 togliendo dal conteggio anche i primavera Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Valentin Carboni (vedi focus). All’elenco in teoria non va considerato neanche Eddie Salcedo, in uscita, così come Lucien Agoumé (vedi focus). Si arriva così a 22… di cui tre portieri. Ovvero 19 giocatori di movimento per Inzaghi, che da tempo chiede quantomeno il numero 20. Che potrebbe essere o meno, in difesa, Francesco Acerbi (vedi focus).

RISCHI E SOLUZIONI – Ciò in ogni caso presuppone che, al primo infortunio (vedi Henrikh Mkhitaryan, “tamponato” numericamente da Agoumé…) o squalifica, l’Inter si ritroverà senza backup in almeno un ruolo. Paradossalmente, con l’arrivo di un centrale difensivo e la conferma sia di Agoumé sia di Salcedo, Inzaghi avrebbe a disposizione una rosa completa. Perfino il recupero di Dalbert, che è ovviamente fuori progetto nonché utopia solo ipotizzarlo nuovamente in maglia nerazzurra, darebbe un’opzione numerica in più a Inzaghi. L’esterno sinistro a tutta fascia – alternativo al titolare Robin Gosens – che manca e macherà, jolly tuttofare (Matteo Darmian e Federico Dimarco, in questo caso) a parte. Ecco perché, a ormai una settimana abbondante dalla fine della finestra estiva del calciomercato, Inzaghi deve sperare che l’Inter gli regali almeno il/un tassello mancante, senza toccare altro. Alla fine i conti tornano. E troppi tagli, se non portano in dote un utile, possono solo peggiorare una situazione già borderline.