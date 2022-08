Dumfries continua ad essere un’arma sottovalutata nell’attacco Inter

Denzel Dumfries è un elemento chiave nell’attacco dell’Inter, e lo si è visto anche contro lo Spezia. I numeri dell’olandese parlano chiaro.

SPINA NEL FIANCO – Dopo il momento eroico di Lecce, Denzel Dumfries è partito titolare in Inter-Spezia. L’olandese ha ripreso il controllo della fascia destra, e ha sfruttato l’impegno poco oneroso per oliare la catena. Ci riferiamo ovviamente alla catena esterna, quella che vede il ritorno di Romelu Lukaku a chiudere il triangolo con lui e Nicolò Barella. Gli ingranaggi con il numero 90 sono ancora un po’ arrugginiti, ma l’intesa naturale c’è e ora va solo perfezionata.

ESTERNO PERICOLOSO – Nell’ultima gara, il principale polo di gioco dell’Inter è stato il lato sinistro, con Alessandro Bastoni e Federico Dimarco protagonisti. E questo non ha penalizzato Dumfries, bensì l’ha addirittura valorizzato. I nerazzurri hanno infatti costretto lo Spezia a sbilanciarsi verso il proprio asse destro, lasciando molto spazio al numero 2 olandese. Che lo ha sfruttato alla grande, risultando tra i più pericolosi dell’Inter.

Dumfries: esterno o attaccante aggiunto?

TRAZIONE ANTERIORE – A fine gara, Dumfries chiuderà con 3 tiri, di cui 2 verso la porta. Tanto per dare un riferimento, solo Lautaro Martinez ha tirato di più (4), con le stesse conclusioni verso la porta ligure. Numeri molto semplici, ma che testimoniano l’importanza dell’olandese nel fronte offensivo nerazzurro. Il numero 2 è uno dei riferimenti per questa Inter, tanto dal punto di vista offensivo, quanto in termini di leadership. Simone Inzaghi lo sa, e Dumfries lo sta ripagando con prestazioni sempre più concentrate ed incisive.