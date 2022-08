Inter-Spezia, pagelle: Bastoni apre una serie di 7, Handanovic voto politico

Inter-Spezia termina 3-0. Ottima prestazione per la squadra di Inzaghi, che dilaga nella ripresa dopo aver sbloccato la partita dopo la mezz’ora. Non spicca un migliore in campo bensì un intero gruppo. E non ci sono insufficienze. Di seguito le pagelle di Inter-Spezia in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 6 – Assoluto spettatore non pagante dal primo all’ultimo minuto. Il 6 più politico del recente passato in una partita dell’Inter.

Inter-Spezia, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – L’uomo più atteso dopo le ultime novità legate al calciomercato. Prestazione solida sia in marcatura sia nella manovra da dietro ma anche nel creare scompiglio in avanti. Leader ritrovato. O forse mai andato via.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Guida la retroguardia con autorevolezza. E con più lucidità rispetto alle prime uscite estive. Un paio di sbavature che non creano problemi. Sta entrando in forma.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Non il terzo bensì il quinto e per certi versi anche la mezzala mancina aggiunta dello scacchiere inzaghiano. Sempre nel vivo del gioco. Solo la traversa gli nega l’assist per Lukaku. Vantaggio competitivo della difesa a tre.

Inter-Spezia, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Torna titolare ed è carico. Pericoloso sia quando va sul fondo sia quando si inserisce, anche se la partita si sviluppa principalmente sull’altra fascia.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Inizia meglio rispetto a Lecce e cala un po’ nella ripresa. Per utilizzare un termine che spesso è motivo di critiche nei suoi confronti, la prestazione stavolta è matura seppur non ancora ai suoi livelli. Può solo migliorare con il passare del tempo.

MARCELO BROZOVIC 6 – Si illumina a fiammate, tipo corrente alternata. Sa gestirsi non essendo ancora al meglio. Di correre, corre. E anche tanto. Spesso all’indietro per ottimizzare la costruzione dal basso. Pulisce la manovra senza cercare la giocata particolare.

– Dall’85’ KRISTJAN ASLLANI SV – Passerella finale che vale il debutto a San Siro da nerazzurro.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Particolarmente attivo in costruzione – anche più di Brozovic -, peccato però che dopo nemmeno 1′ sprechi la palla del vantaggio immediato. Palla che non spreca in occasione del 2-0, che chiude la partita. Prestazione concreta.

– Dal 76′ ROBERTO GAGLIARDINI 6.5 – Fa rifiatare il compagno di reparto aggiungendo fisicità in mezzo al campo. E trovando la giocata per innescare il 3-0. E gli vale mezzo voto in più.

FEDERICO DIMARCO 6 – Meno partecipativo rispetto alla trasferta di Lecce. Probabilmente per dare il meglio deve vedere più campo da attaccare davanti a sé. Comunque sufficiente.

– Dal 68′ ROBIN GOSENS 6 – Completa in maniera ordinata il compitino iniziato da Dimarco.

Inter-Spezia, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 7 – Ha voglia di dimostrare a San Siro che merita una seconda chance. E impiega poco più di mezz’ora per dimostarlo a tutti con l’assist per il vantaggio di Lautaro Martinez. Entra a modo suo anche nel raddoppio firmato Calhanoglu. Cambia l’Inter ma soprattutto l’Inter cambia con/per lui. Più che portare a spasso, porta su di sé l’intera difesa dello Spezia e libera i compagni alla ricerca del gol. Gol che sfuma solo per via della traversa.

– Dal 68′ EDIN DZEKO 7 – Prende il posto di Lukaku e si traveste da Lukaku, mandando in rete Correa in maniera altruista. Sfiora il gol del poker, che avrebbe meritato per com’è entrato.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Il gol con cui apre la partita è assolutamente spettacolare. Anche senza Lukaku ha spesso fatto e fa bene, ma con Lukaku è un altro calciatore. In meglio.

– Dal 76′ JOAQUIN CORREA 7 – Entra e segna subito a porta vuota, chiudendo una partita già chiusa. Non deve fare altro per essere utile alla causa, anche se potrebbe.

Il voto dalla panchina – ALLENATORE

INZAGHI 7.5 – Mezzo voto in più rispetto ai suoi migliori calciatori in campo. Prepara la partita in maniera perfetta contro un avversario ostico proprio per le caratteristiche “allo specchio”. Cambi puntuali e mirati. Poteva finire 2-0, invece cerca il 4-0. Protagonista assoluto dei tre punti.

Le pagelle degli avversari: lo Spezia di Gotti

SPEZIA: Dragowski 7; Caldara 5 (dal 68′ Hristov 6), Kiwior 5.5, Nikolaou 6; Gyasi 5 (dal 90′ Holm SV), Bourabia 6, J. Sala 5.5 (dal 68′ Strelec 6), Simone Bastoni 6 (dall’80’ Kovalenko SV), Reca 5.5; Agudelo 5 (dal 90′ Ellertsson SV); Nzola 5. All. Gotti 5.5

