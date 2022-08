Dalbert e Brazao uniti dallo stesso destino, che oggi non si chiama Inter

Dalbert e Brazao difficilmente torneranno a vestire la maglia dell’Inter. E non solo per via del lungo stop che terrà fuori entrambi. I due brasiliani non rientrano più nel progetto tecnico nerazzurro, in attesa di definire meglio la situazione di entrambi a livello contrattuale

ESUBERI FUORIGIOCO – La rosa della Prima Squadra nerazzurra, tra gli altri, prevede due esuberi di lunga data. Entrambi brasiliani nonché gravemente infortunati. Ed entrambi destinati a rimanere ad Appiano Gentile ma solo virtualmente. L’esterno sinistro Dalbert (vedi focus), rientrato alla base dopo il prestito al Cagliari. E il portiere Gabriel Brazao (vedi articolo), che il Cruzeiro non può utilizzare in quanto nuovamente infortunato. Per i due brasiliani in un certo senso si può già parlare di stagione finita. Per Dalbert e Brazao non c’è posto nell’Inter, oggi. E non è un caso che siano gli unici tesserati in rosa rimasti senza numero di maglia. Numero assegnato anche ai prossimi partenti Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo (vedi focus). E ai giovani Mattia Zanotti (46) e Alessandro Fontanarosa (47), già visti in panchina in occasione di Lecce-Inter. Il numero lo ha perfino il giovanissimo Valentin Carboni (45) ma non Dalbert né Brazao, essendo praticamente inutilizzabili. Curiosità? Pur avendo scelto il numero 50, Cesare Casadei – in procinto di passare al Chelsea – già non figura più sul sito ufficaile della società nerazzurra nella pagina dedicata. Per Dalbert, in scadenza il 30 giugno 2023, e Brazao, stesso giorno ma nel 2024, il presente è più in Brasile che in Italia. E il futuro di certo non si chiamerà Inter.