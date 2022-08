Salcedo e Agoumé in attesa del mercato ritrovano il proprio numero all’Inter

Salcedo e Agoumé fanno ancora parte della rosa dell’Inter, nonostante Inzaghi non li abbia tenuti in considerazione nella prima uscita stagionale, essendo entrambi in uscita. Nel frattempo arriva l’ufficializzazione del numero di maglia dei due giovani nerazzurri

NUMERO E MERCATO – La lista ufficiale dell’Inter da utilizzare in Serie A al debutto stagionale non prevedeva la rosa completa. Tra gli assenti i giovani Eddie Salcedo e Lucien Agoumé, entrambi in partenza. E anche per questo rimasti a casa anziché seguire la squadra nella trasferta di Lecce. In attesa di novità di mercato, attese comunque in questi giorni, entrambi “ritrovano” il proprio numero in squadra. O meglio, dall’Inter arriva la conferma del numero scelto già nel corso del pre-campionato. A Salcedo il numero 16, ad Agoumé il 42. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale della società nerazzurra, che aggiorna la pagina dedicata.

ULTIMO WEEKEND – Non è da escludere, a questo punto, la convocazione per Inter-Spezia – in cui entrambi sarebbero ex di turno -, soprattutto del centrocampista francese. L’infortunio di Henrikh Mkhitaryan (vedi aggiornamento) toglie un uomo in panchina a Simone Inzaghi, che nel weekend potrebbe tamponare – solo numericamente – con Agoumé prima della cessione in prestito. Quasi sicuramente in Francia. Più difficile, invece, rivedere Salcedo aggregato alla Prima Squadra in questa stagione, sebbene non si possa nemmeno escludere la sua permanenza a sorpresa come “quinta punta giovane”, dal momento che al momento le offerte non fioccano…