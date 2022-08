Cucchi: «Inter, Napoli e Roma: solo indizi. Gruppo prime può essere folto»

Riccardo Cucchi ha parlato del campionato di Serie A dopo la seconda giornata che vede Inter, Napoli e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno.

INDIZI – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo Cucchi dopo la seconda giornata del campionato di Serie A. “Tre sole squadre a punteggio pieno: Inter, Napoli e Roma. Solo indizi, ovviamente. E fragili. Ma tra queste tre potrebbe racchiudersi parte della lotta per il vertice. Ancora una volta convincente il Napoli. Per il gioco, per Lobotka e soprattutto per Kvaratskhelia. Tre gol per il 21 giorgiano in due partite. E tanta qualità. Ma va tenuto del valore degli avversari incontrati. Stesso ragionamento che vale per Inter e Roma, squadre comunque ben costruite. Come ben costruita appare anche l’Atalanta capace di fermare i Campioni d’Italia che saranno tra i protagonisti anche quest’anno. La Juventus è in costruzione e paga le assenze importanti. È in costruzione anche la Lazio, così come la Fiorentina. I verdetti del campo sono parziali nel calcio d’agosto. Il campionato è appena iniziato. E credo il gruppo delle prime possa essere molto folto“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi