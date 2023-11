Inter, post Juventus un fatto: gli esterni titolari devono rifiatare

Post Juventus-Inter in casa nerazzurra bisogna fare i conti con un fatto: gli esterni titolari di Inzaghi hanno bisogno di riposo. Dumfries e Dimarco infatti sono tornati tutt’altro che brillanti dalla sosta per le nazionali.

SERVE RIPOSO – Già durante Juventus-Inter un sospetto era sorto. Anzi, pure qualcosa di più. Ma l’assenza annunciata di Dumfries nella trasferta a Lisbona di Champions League vale come una certificazione. Di cosa? Del fatto che gli esterni titolari di Inzaghi, l’olandese e Dimarco, hanno bisogno di rifiatare. Perché la sosta per loro ha portato solo fatiche extra.

PRESTAZIONE OPACA – Nella sfida con la Juventus né Dumfries né Dimarco hanno mostrato particolari spunti. L’olandese è stato il peggiore, con errori molto evidenti, ma pure l’italiano non è riuscito a dare il solito contributo. Nemmeno nello sviluppo della manovra. Un segnale abbastanza chiaro del fatto che entrambi sono tornati dalle settimane in nazionale svuotati, stanchi. Dumfries forse pure vicino a un infortunio.

QUESTIONE NAZIONALI – L’olandese viene da settimane non semplici a livello fisico. L’elevato minutaggio di questo inizio di stagione, dove nell’Inter non ha avuto un cambio e con l’Olanda è diventato un insostuibile, ha iniziato a chiedere il conto. Ha avuto bisogno di uno stop già nell’ultima settimana con l’Inter. E poi la situazione si è ripetuta con l’Olanda. Impensabile però tenerlo fuori con la Juventus, vista la situazione infortunati. Ma subito dopo Inzaghi lo ha escluso, sottolineando come sia tornato dalla sosta tutt’altro che in perfette condizioni. E Dimarco? L’ormai proverbiale attenzione nella sua gestione che c’è all’Inter non si trasla con la nazionale. Nella sosta due partite per centottanta minuti. Che hanno restituito a Inzaghi un giocatore stanco. Una situazione passata in sordina, ma da gestire con attenzione.