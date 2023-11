Inter, Inzaghi pensa al Napoli (e al primo posto): col Benfica ne cambia otto!

Benfica-Inter questa sera in programma alle 21 per la quinta partita dei gironi di UEFA Champions League. I nerazzurri, già qualificati agli ottavi, sono a Lisbona per la sfida contro il fanalino di coda Benfica. Con ancora in palio il primo posto del girone, Inzaghi vara comunque un ampio turnover.

OTTO SOSTITUZIONI – L’Inter questa sera sarà impegnata a Lisbona per la sfida in casa del Benfica, con la qualificazione già in tasca, ma con un primo posto del girone ancora tutto da decidere. Nonostante l’enorme successo ottenuto in largo anticipo e – dunque l’ampio turnover -, Simone Inzaghi chiama a raccolta tutto il gruppo, senza cali di attenzione, perché l’obiettivo primo posto è concreto e importante, anche in vista del sorteggio degli ottavi. Saranno otto i giocatori sostituiti rispetto la formazione “titolare”, una vera e propria rivoluzione che partirà addirittura dal portiere. Emil Audero, infatti, farà il suo esordio assoluto tra i pali nerazzurri. Davanti a lui ci sarà il giovane Yann Bisseck nel giorno del suo compleanno, ma anche Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, considerata le assenze degli infortunati Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Cambierà anche tutto il centrocampo, compresi gli esterni: Matteo Darmian prenderà il posto di Denzel Dumfries e Carlos Augusto di Federico Dimarco. Completano la linea di centrocampo Davide Frattesi, Krjstan Asllani e Davy Klassen in mezzo, anche lui all’esordio da titolare. In attacco spazio a Marko Arnautovic in coppia con Alexis Sanchez, che faranno rifiatare Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

INTER, TESTA ANCHE AL NAPOLI

Tuttavia, gli impegni ravvicinati e lo scontro diretto con il Napoli di domenica al Maradona avranno un peso sulle scelte di formazione di Inzaghi. Andare più avanti possibile in Champions resta così un obiettivo, ma il mister penserà soprattutto in funzione della sfida di domenica sera. Anche i partenopei, prima di sfidare l’Inter in casa, saranno impegnati questa sera in una sfida importantissima contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.