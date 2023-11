Benfica-Inter, Dumfries non parte per Lisbona: il motivo. Buona notizia su Sanchez

Le ultime su Denzel Dumfries e Alexis Sanchez in vista di Benfica-Inter, partita valida 5ª giornata del gruppo D di Champions League prevista mercoledì 29 novembre alle ore 21.

BENFICA-INTER – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Denzel Dumfries non partirà per Lisbona, dove l’Inter sfiderà domani il Benfica in Champions League, a causa di un affaticamento. Simone Inzaghi lo tiene a riposo anche in vista della sfida in casa del Napoli prevista domenica prossima. Molto probabilmente invece ci sarà Alexis Sanchez che torna a disposizione.

Fonte: Sky Sport