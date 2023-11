Inter in crescita alla voce ricavi da sponsor: i dettagli dei milioni in entrata

Inter in continua crescita aziendale oltre che tecnica. Il primo trimeste della nuova stagione sportiva vede subito un importamente miglioramento legato ai ricavi da sponsor. Anche e soprattutto grazie agli ultimi accordi chiusi e rinnovati a cifre superiori rispetto al passato

RICAVI DA SPONSOR – Il bilancio dell’Inter vede già una voce in miglioramento rispetto all’ultimo. Nello specifico, almeno 75 milioni di euro di fatturato futuro contro i 53 dell’ultimo. Si tratta dei ricavi da sponsorizzazione per la stagione 2023/24, come evidenziato dal primo trimeste di Inter Media and Communication S.p.A. e riportato dal collega Marco Sacchi per il sito specializzato Calcio e Finanza, che è sempre preciso e puntuale su tali informazioni. Entrando nei dettagli, la cifra si ottiene addizionando i ricavi del Technical Sponsor Nike (+21 milioni più bonus) a quello di tutti gli altri sponsor. Dal Front Jersey Partner Paramount+ (11 milioni più bonus) al Back Jersey Partner U-Power (4.5 milioni), passando per i partner minori. Da non dimenticare eBay, LeoVegas News, Konami e tutte le sponsorizzazione globali e regionali del Suning Group per l’Inter. In particolare l’ultima novità Qatar Airways, che si candida per diventare Main Sponsor a partire dalla prossima stagione. L’Inter prevede di aumentare ulterioramente il dato relativo a questi 75 milioni grazie alla chiusura di nuovi accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione. Inter, il prossimo obiettivo sarà andare in tripla cifra con i ricavi da sponsor?