Inzaghi: «Dumfries non tornato bene dall’Olanda! Cuadrado serve»

Inzaghi trova un pareggio in casa della Juventus, dopo che nelle due precedenti partite di Serie A con l’Inter aveva ottenuto una vittoria e una sconfitta. La sua intervista nel dopogara di Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta il derby d’Italia Juventus-Inter: «Diciamo che la Juventus è una squadra che è seconda in classifica, si difende molto bene e riparte altrettanto. La squadra è venuta a giocare a Torino un’ottima gara, con tantissimo possesso palla. Purtroppo abbiamo preso il gol dello svantaggio, ma la squadra è rimasta in partita e ha trovato un bellissimo gol. Secondo tempo non bello, ma siamo riusciti a tenere la partita. La coppia d’attacco? Si trovano molto bene, ma tutti i ragazzi anche con gli altri attaccanti. Devono continuare così, ne abbiamo bisogno: stasera avevamo fuori Alexis Sanchez e dobbiamo recuperare Marko Arnautovic. Stasera avevamo delle difficoltà, con Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard fuori più Denzel Dumfries che non è tornato bene dalla nazionale. Speriamo di gestirle bene e di avere Sanchez mercoledì».

IL GRANDE EX – Inzaghi sul ritorno di Juan Guillermo Cuadrado: «È un giocatore importante, che ha avuto questi quasi due mesi con un problema che per lui era sconosciuto. Ha questo problema al tendine, però sta stringendo i denti per mettersi a disposizione dei compagni e dello staff. Ha fatto giovedì il primo allenamento, giocato venti minuti e mettendosi a disposizione. Che risposte dà questo 1-1? Abbiamo fatto un pareggio contro la seconda in classifica, una squadra che veniva da una striscia importante. Ce la siamo giocata nel migliore dei modi, non firmavo il pareggio ma ci accontentiamo».