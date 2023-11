Inzaghi: «Ci prendiamo il pareggio, ma non firmavo! Sanchez…»

Inzaghi dopo Juventus-Inter terminata sul punteggio di 1-1, su DAZN ha analizzato il risultato in riferimento a quanto visto in campo. Il tecnico nerazzurro si è soffermato

GESTIONE DELLE FORZE – Simone Inzaghi dopo Juventus-Inter 1-1, ha parlato così: «Chiaramente per com’è venuto questo risultato ce lo prendiamo. Già non è semplicissimo fare gol alla Juventus perché è molto brava a difendersi. La squadra è rimasta concentrata, abbiamo fatto un grandissimo gol con un’ottima giocata. Dovevamo fare meglio sul gol della Juventus perché abbiamo perso una palla che era nostra. Dovevamo chiudere prima sul tiro di Vlahovic. Però abbiamo fatto la partita, nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo. Sappiamo che la Juventus ci prendiamo questo pari. Non avrei firmato alla vigilia perché si doveva vincere. La squadra ha fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto la stessa partita della scorsa stagione solo che in quel caso abbiamo perso. I ragazzi sono stati bravi, non abbiamo perso le distanze. Ci prendiamo però questo pari. Sono tutte squadre importanti, abbiamo visto le partite del Milan e del Napoli, sono due grandissime squadre. Sono due squadre costruite per stare al vertice della classifica. Con la Juventus con gli spazi così stretti è difficile trovare linee di passaggio. Gestire la forza? Puoi farlo negli ultimi venti minuti di una gara, ma sarà difficile. Avremo tante partite difficili adesso, i giocatori non tutti stavano al meglio e in più ero senza Bastoni, Sanchez e Pavard. Cuadrado e Dumfries non erano al meglio. Giochiamo ogni 48/72 ore, però ho la fortuna di avere dei ragazzi disponibili. Rotazioni a Lisbona? Speriamo di recuperare almeno Sanchez, gli altri due staranno ancora fuori. In questo momento di emergenza dobbiamo ancora lavorare di più».