Nandez-Inter, finalmente ci siamo? Quattro motivi per approvare l’affare

Nahitan Nandez torna nel mirino dell’Inter come rinforzo di mercato, su diretta ammissione dell’agente dell’uruguaiano. E sono almeno quattro i motivi per cui sarebbe un affare conveniente per i nerazzurri.

RITORNO DI FIAMMA – Non è la prima volta che il nome di Nahitan Nandez finisce nell’orbita dell’Inter. Già in passato il numero 8 del Cagliari era entrato negli interessi dei nerazzurri. Salvo poi vertere su altri obiettivi a causa delle elevate richieste dei sardi. Adesso però le condizioni sembrano finalmente favorevoli, come dichiarato dal suo agente. Nandez potrà muoversi a parametro zero da giugno, e il suo progressivo allargamento in fascia lo rende un jolly dal peso specifico non indifferente. Analizzando l’affare da ogni punto di vista, emergono diversi aspetti positivi per l’Inter.

NESSUNA OBIEZIONE – Partendo dal punto di vista economico, Nandez non vuole rinnovare il contratto col Cagliari in scadenza a giugno. E al momento guadagna 1,6 milioni netti all’anno (secondo Capology.com). Pertanto è un profilo che si inserisce perfettamente nelle strategie di mercato dell’Inter. Soprattutto perché sarebbe anche più giovane (classe 1995) di Juan Cuadrado (1988), che invece guadagna 2,5 milioni netti. Sostituire il colombiano – la cui tenuta fisica è fonte di preoccupazione in casa nerazzurra – con l’uruguaiano sembra quindi una mossa logica da ogni punto di vista. Con un bonus legato alla posizione in campo.

DOPPIO USO – Nandez diventa un laterale destro solo nelle ultime stagioni. Disimpegnandosi bene tanto partendo da terzino di una difesa a quattro, quanto esterno a centrocampo. Pertanto nell’Inter rappresenterebbe un’alternativa ben più affidabile di Cuadrado per far rifiatare Denzel Dumfries. Senza tralasciare che Nandez nasce però come mezzala di quantità ma anche di qualità (spesso sottovalutata). Pertanto Simone Inzaghi avrebbe un jolly da poter adattare in più ruoli a centrocampo. Un aspetto che aggiunge notevole smalto al cartellino dell’uruguaiano, mai come ora vicino al matrimonio con l’Inter.