Inter-Parma, spazio alle seconde linee: centrocampo inedito, dubbi davanti

In Inter-Parma, Inzaghi potrebbe dare spazio alle seconde linee o ad alcuni giocatori bisognosi di minuti per riacquistare la miglior forma

SCELTE INEDITE – Domani l’Inter inizia la sua avventura in Coppa Italia da campione in carica. Simone Inzaghi, un po’ per obbligo un po’ per volontà, potrebbe mescolare le carte e schierare un 11 inedito. In ordine, Samir Handanovic potrebbe trovare la prima presenza stagionale sostituendo Onana. In difesa, potrebbero ritrovare spazio D’Ambrosio e De Vrij. L’olandese, in particolare, deve dimostrare di potersi riprendere il posto da titolare al centro della difesa nerazzurra. Sugli esterni, la situazione è più complessa, data la ricchezza di scelte a disposizione di Inzaghi. Un nome su tutti è quello di Robin Gosens, che contro Napoli e Monza è entrato bene e potrebbe giocare dall’inizio, anche per valutare il suo percorso di crescita. A destra, il ballottaggio potrebbe essere tra Dumfries e Bellanova. L’olandese è in cerca di riscatto dopo l’autogol contro il Monza, mentre l’ex Cagliari vuole trovare i primi minuti nel nuovo anno. A centrocampo scelte obbligate: il terzetto inedito sarà composto da Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan.

CHI IN ATTACCO – Il dubbio rimane nel reparto offensivo. A prendersi un posto da titolare potrebbe essere Joaquin Correa, ma il partner d’attacco potrebbe essere uno degli altri tre per varie ragioni. Lautaro Martinez per continuare quanto di buono visto contro il Monza, Romelu Lukaku per riprendere la forma fisica ed Edin Dzeko per cancellare la brutta prestazione del Brianteo. Scelta in mano ad Inzaghi, con la possibilità di ruotare le coppie e far giocare tutti.