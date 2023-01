Montella: «Serie A, Napoli e Spalletti meritano lo scudetto! Ora vantaggio»

Vincenzo Montella, ex giocatore oggi allenatore dell’Adana Demirspor, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A concentrandosi in particolare sul Napoli.

IN SERIE A – Montella parla del vantaggio del Napoli, soprattutto dopo i pareggi di Inter e Milan, e riguardo gli attaccanti del nostro campionato esclude quelli nerazzurri: «Il campionato non è finito, il Napoli ha un bel vantaggio. Sono contento per loro e per Luciano Spalletti che meriterebbe di vincere uno scudetto, ma è ancora molto lunga. Attaccanti in Serie A? Mi piacciono Olivier Giroud e Tammy Abraham, che è un po’ l’attaccante moderno. Anche Victor Osimhen sta facendo bene».