Inter-Napoli, Inzaghi si ‘diverte’ col gioco delle coppie in attacco

Domani si giocherà Inter-Napoli (alle 20.45), gara che aprirà il 2023 nerazzurro. E Simone Inzaghi avrà l’imbarazzo della scelta in attacco.

TUTTI PRONTI – Più di due mesi. Tanto è passato dall’ultima volta che Simone Inzaghi aveva tutti gli attaccanti a disposizione. Prima di Inter-Napoli di domani, infatti, non capitava dal 3-0 casalingo rifilato alla Sampdoria. Ossia dal 29 ottobre scorso. Ora invece sono tutti arruolabili. E il tecnico è il primo a godersi questa abbondanza offensiva (qui le sue parole in conferenza stampa). A differenza delle scelte “obbligate” a centrocampo (dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic), davanti Inzaghi potrà comporre a suo piacimento la coppia che sfiderà la capolista in classifica.

INCASTRI OFFENSIVI – Dalle ultime indiscrezioni, gli attaccanti titolari di Inter-Napoli saranno Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Protagonisti assoluti delle amichevoli nerazzurre di dicembre (qui il focus), i due centravanti avranno l’occasione di mettersi alla prova anche in Serie A. Si potranno quindi vedere insieme per la seconda volta, dopo la mezz’ora finale di Lecce-Inter (prima giornata di campionato). Ed è una scelta che trova le sue ragioni non solo nella curiosità tattica di Inzaghi (e dei tifosi nerazzurri). Ma anche nella condizione fisica. Joaquin Correa è in fase di rientro dall’infortunio che lo ha costretto a saltare i Mondiali. E Lautaro Martinez, che proprio dal Qatar è tornato da Campione del Mondo, è quello con meno allenamenti nelle gambe. Il mese di gennaio vedrà l’Inter scendere in campo almeno 7 volte (8 col passaggio del turno in Coppa Italia). Inzaghi avrà quindi molte occasioni per divertirsi amalgamando tutte le coppie offensive possibili a sua disposizione.