Inzaghi: «Inter-Napoli, non vediamo l’ora. Che voglia Lukaku! Skriniar e mercato…»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Inter-Napoli (vedi articolo). L’allenatore ha presentato l’importante sfida di domani, parlando anche della condizione dei giocatori, soprattutto quelli rientrato dopo l’esperienza al Mondiale come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, ma anche Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Poi il tecnico dell’Inter ha “risposto” anche a Luciano Spalletti riguardo la “polemica” legata scelta dell’arbitro, ma anche sul futuro di Milan Skriniar e il mercato di gennaio.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Napoli.

L’anno scorso la vittoria sul Napoli ha segnato la svolta

Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede uno slancio per i mesi successivi. Sappiamo di affrontare una grande squadra ad oggi l’unica imbattuta, avversario un grande avversario ma con grande voglia.

Sarà una partita da dentro o fuori?

Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra che ad oggi è l’unica imbattuta in Europa. Affrontiamo questo grande avversario. Sarà una partita importantissima, la tensione sarà più dalla nostra parte però io non la chiamerei tensione ma il bello del calcio, cioè poter giocare partite del genere.

Come stanno gli attaccanti?

Posso dire che finalmente dopo tanto tempo ho i quattro attaccanti disponibile, cosa che nel 2022 non è mai successo. Chiaramente Lautaro Martinez è arrivato gli ultimi quattro giorni e si è allenato bene, ho visto molto bene anche Joaquin Correa. Edin Dzeko e Romelu Lukaku hanno avuto più tempo. Il mio auspicio è quello di avere questi quattro attaccanti per tutto il tour de force. Per domani devo fare ancora delle valutazioni, ho ancora qualche allenamento per poter decidere.

La situazione Skriniar potrebbe condizionare così come successo in estate?

Assolutamente no, conosco le qualità del ragazzo. È un ragazzo straordinario, è innamorato dell’Inter e dà tutto in campo, non ho dubbi in merito. So che a parte Skriniar ho diversi giocatori con il contratto in scadenza però so che ho anche una società forte sempre qui con me a ogni allenamento e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni che sono ancora in ballo nel nostro club.

C’è un motivo per cui credi ancora nello scudetto?

Assolutamente sì, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio e l’Inter come le altre che inseguono hanno la voglia di accorciare il terreno contro un avversario che è la miglior squadra in Europa. Bisogna fare i complimenti al Napoli e al suo allenatore. Le altre squadre sono in ritardo e hanno la voglia di poter accorciare il terreno, tutto questo però passa dal campo. Noi siamo un gruppo compatto con dei tifosi straordinari che vuole vincere tutte le partite senza guardare quali sono le assenze e le squalifiche.

La partita di domani può essere simile a quella con il Barcellona, quindi compattezza e attenzione difensiva?

Le partite sono tutte storie a sé. Contro il Barcellona vivevamo un periodo particolare. Domani è una partita importantissima per il campionato. Sappiamo che il Napoli ha grandissime individualità, ci saranno alcuni momenti della partita dove saremo aggresivi e altri meno, sarà una partita molto bella con due squadre che giocano un ottimo calcio e che in questo momento sono distanziate in classifica perché il Napoli ha fatto qualcosa che non era mai successo prima e va dato grande merito.

Lukaku cosa aggiunge all’Inter? La squadra deve imparare a giocare in maniera differente?

Conosciamo tutti le qualità di Lukaku, è tornato con una grandissima voglia e predisposizione al sacrificio. Ha avuto un infortunio lungo, sappiamo che è un attaccante che ci dà soluzioni diverse e migliorerà ulteriormente. Siamo il secondo miglior attacco, le mie squadre solitamente hanno sempre fatto tantissimi gol e con lui avremo una soluzione in più. Il mio augurio è che per lui e il “Tucu” Correa è che potranno darci il loro contributo per migliorare la percentuale di realizzazione.

Il Napoli ha un punto debole, sbagliano in qualcosa?

una squadra fortissima che ha cambiato qualche giocatore, tutto sta andando nel modo giusto e grande merito al suo allenatore. Affronteremo il Napoli con una grandissima voglia perché abbiamo visto che era forte anche la scorsa stagione, ce la siamo sempre giocata vincendone una e pareggiando a Napoli.

Quali sono le certezze dopo questa lunga pausa?

Sono più le preoccupazioni che le certezze, è una cosa nuova per me e per tutti. Posso solo dire che abbiamo lavorato molto bene, abbiamo avuto qualche difficoltà con i giocatori che erano via e sono rientrato, stanno cercando di rimettersi in pari. Chi è arrivato dal Mondiale ha fatto bene, chi meno, la condizione non può essere uguale a chi ha lavorato con noi dal 2 dicembre. Però sono soddisfatto per tutti, chi è rimasto e chi no.

Per la legge dei grandi numeri, il Napoli prima o poi dovrà perdere. Sempre per la legge dei grandi numeri, a San Siro spesso l’Inter lo ha battuto negli ultimi anni

Sono statistiche, dipende da come interpreteremo questa partita. Abbiamo grande rispetto di questa grande squadra, però siamo preparati e vogliamo giocare una partita di livello davanti ai nostri tifosi. Sia l’Inter che tutte le squadre che sono con noi come Juventus, Lazio e Milan, il divario è importante e dovremmo fare qualcosa di straordinario. Il Napoli dovrebbe interrompere il suo cammino. Lavoriamo ogni giorno per questo, c’è grandissima speranza. Tutto passerà dal campo e le partite che andremo a fare.

Lettera di mercato a “babbo” Marotta?

Ho sempre i dirigenti con me e cercano sempre di rimanere operativi. Sappiamo tutti il momento che stiamo passando per tutte le squadre italiane. Vediamo, loro sono sempre attenti.

A Napoli fanno polemica su Sozza, il calcio in che direzione può andare se si parla sempre delle stesse cose?

Il calcio dovrà sempre migliorare, sarà un giorno fantastico quando noi allenatori non guarderemo neanche più l’arbitro che andrà a dirigere la nostra partita.

In che condizioni fisiche e mentali ha ritrovato Lukaku?

Ho trovato bene Lukaku, così come Lautaro Martinez. Gli olandesi li ho trovati anche loro abbastanza bene. De Vrij ha subito un colpo, Dumfries ha avuto un rallentamento i primi giorni e sta recuperando. Onana l’ho ritrovato tranquillo e con voglia di fare. C’è grandissimo entusiasmo e voglia di fare bene domani.