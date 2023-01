Inter-Napoli, Lautaro Martinez scalpita ma Dzeko inamovibile: la probabile formazione

Torna finalmente il campionato di Serie A, e alla vigilia di Inter-Napoli le scelte sono praticamente (quasi) fatte da mister Simone Inzaghi che avrà tutti i giocatori a disposizione tranne Marcelo Brozovic perché infortunato (vedi comunicato). Di seguito la probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Si torna finalmente a giocare dopo la sosta Mondiale, Inter subito impegnata in campo contro il Napoli primo in classifica. Simone Inzaghi avrà quasi tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Marcelo Brozovic infortunato. Anche Stefan de Vrij non al meglio, ma sarà convocato dato che ha svolto gli ultimi allenamenti con la squadra. In Inter-Napoli tra i pali ci sarà André Onana come contro il Sassuolo, al centro della difesa invece Francesco Acerbi al posto dell’olandese, supportato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. A centrocampo ancora Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista davanti la difesa al posto del croato, con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Sulla fascia destra dovrebbe tornare a giocare da titolare Denzel Dumfries, in campo con l’Inter solo 19′ nell’ultima amichevole contro i neroverdi. Dalla parte opposta, invece, ci sarà regolarmente Federico Dimarco. In attacco la coppia sarà formata da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, anche se Lautaro Martinez ha tanta voglia di tornare a giocare (lo ha dimostrato soprattutto in conferenza stampa) dopo la vittoria con l’Argentina. In allenamento la condizione fisica dell’argentino è stata ottimale, mostrando grande voglia, ma riguardo la coppia titolare non dovrebbero esserci grossi dubbi.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro il Napoli (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.