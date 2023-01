Skriniar è ormai una telenovela quotidiana, ma adesso si torna a giocare

I tifosi dell’Inter sono ormai abituati a parlare ogni giorno del rinnovo di Skriniar. Ma da domani si torna a giocare. E sarebbe bello tornasse a parlare il campo.

QUESTIONE RINNOVO – Gli aggiornamenti o presunti tali sul rinnovo di Skriniar sono ormai una striscia quotidiana per i tifosi dell’Inter. Ogni giorno si dice qualcosa, che ci sia una notizia o anche solo un rumor, ma anche senza che succeda di fatto nulla. La questione è sempre la stessa, senza veri aggiornamenti. Proprio per questo va ricordato un fatto: da domani si torna a giocare.

QUESTIONE CAMPO – Skriniar ha sempre colpito tutti per rendimento e professionalità, a cominciare dagli allenamenti. Grazie a questo è riuscito a migliorare tanto, anno dopo anno. Ma nei primi mesi di questa stagione ha più di qualcosa da farsi perdonare. E i discorsi di mercato vanno avanti ormai da giugno 2022. Facendo da alibi praticamente per tutto. Quindi già dal Napoli sarebbe bello tornasse in primo luogo a parlare il campo. Per dare ai tifosi dell’Inter una serata diversa.