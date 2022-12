Skriniar, rinnovo a parte c’è un rendimento da migliorare: Napoli primo test

L’Inter ha bisogno che Skriniar migliori il suo rendimento nel 2023. Rinnovo a parte, lo slovacco non ha vissuto una grande prima parte di stagione. Inter-Napoli è già un test.

RINNOVO A PARTE – Il rinnovo di Skriniar è ormai il tema principale delle notizie sull’Inter in questo periodo senza né partite né mercato. Chiaramente la sua firma è una questione con un peso significativo. Sul presente e sul futuro del mondo nerazzurro. Ma in vista del ritorno del calcio giocato bisogna parlare del rendimento dello slovacco.

RENDIMENTO DA MIGLIORARE – Skriniar non ha vissuto una prima parte di stagione indimenticabile. Si diceva perché distratto appunto dal mercato, dalle offerte faraoniche del Paris Saint Germain. E questo poteva valere come alibi nelle prime uscite. Ma le difficoltà del numero trentasette sono andate ben oltre. Nei mesi chiaramente è cresciuto, con tutta la squadra. Facendo supporre che una parte del problema fosse dovuto alla condizione fisica. Certe sbavature però sono rimaste ugualmente. Non costanti, ma presenti. Soprattutto molto evidenti per un giocatore che ha abituato a una costanza rara nel calcio moderno. Marcature approssimative, soprattutto sui calci piazzati, ritardi nelle chiusure, distrazioni su palloni semplici per uno come lui. La ripresa del campionato richiede un cambio di rotta.

TEST NAPOLI – L’Inter ha bisogno del miglior Skriniar. Già da subito, per Inter-Napoli. Sia a livello di leadership generale che per le qualità specifiche della squadra di Spalletti. La fascia sinistra dei partenopei infatti va gestita con grandissima accortezza, vista la presenza di Mario Rui e Kvaratskhelia. L’Inter tutta ha bisogno della versione migliore del suo difensore di destra. Senza alibi né per il mercato né per la preparazione.