Agnelli: «La Juventus dimostrerà le sue buone ragioni. Dimissioni serene»

Il terremoto che ha scosso la Juventus ha portato alle dimissioni di Agnelli dalla presidenza. Oggi l’ormai ex presidente bianconero ha spiegato il tutto in conferenza stampa

DECISIONE NON FACILE − Durante la conferenza stampa relativa all’Assemblea degli Azionisti, ha parlato il presidente dimissionario, Andrea Agnelli: «La decisione di lasciare la carica di presidente non è stata facile. Ma ho assunto questa decisione in piena serenità. Resto fermamente convinto del buon operato di tutti questi anni, opinione confermata anche nelle ultime settimane dalle analisi di numerosi esperti. La Juventus dimostrerà in ogni sede le sue buone e legittime ragioni».