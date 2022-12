Inter, preparazione fisica fondamentale: nel 2023 serve partire già forte

La preparazione fisica dell’Inter in questa pausa invernale potrebbe essere decisiva. Il 2023 parte con un calendario fittissimo.

QUESTIONE DI FISICO – Il 2023 chiama l’Inter a un cambiamento di marcia. Troppe sono state le incertezze nella prima parte di stagione per permettersi altri passi falsi. Servono risultati. E servono da subito. Anche perché a fine gennaio c’è già un trofeo in palio, la Supercoppa Italiana contro il Milan. Di conseguenza per i nerazzurri sarà fondamentale la condizione fisica.

INIZIO DIVERSO – La sosta per i Mondiali ha reso necessaria una nuova mini preparazione. E questo lavoro condizionerà la partenza dell’Inter nel 2023. Inzaghi e i suoi collaboratori devono evitare quello che si è visto a inizio stagione. Con molti giocatori in difficoltà fisica dopo il lavoro estivo. Sono servite poi settimane per migliorare e rivedere un gruppo competitivo. Tempo che è costato punti.

PARTENZA SPRINT – La stagione è ancora lunga visto che si giocherà fino a giugno. Ma il calendario parte fittissimo fin da subito, con 13 partite tra gennaio e febbraio. Un inizio lento potrebbe significare abbandonare da subito le speranze legate alla Serie A. Complicando tutto il percorso dei prossimi mesi. Nella nuova preparazione di questo inverno potrebbe nascondersi il segreto per svoltare.