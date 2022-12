Barella-Brozovic-Calhanoglu, leggasi tutto per intero: la vera arma dell’Inter

Il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu presto ritornerà a comandare l’Inter. Trio che lo scorso anno ha fatto le fortune della squadra di Inzaghi. Subito contro il Napoli?

IDEALE − Barella-Brozovic-Calhanoglu? Leggasi tutto per intero. Durante la prima parte di stagione, l’Inter è stata orfana del suo centrocampo titolare. Trio che lo scorso anno ha fatto le fortune di Simone Inzaghi. Sulle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, i tre hanno messo direttamente o indirettamente il loro zampino. Il campione d’Europa e il turco hanno timbrato due dei quattro gol rifilati dall’Inter alla Juventus nella finalissima dell’Olimpico. Mentre Brozo è stato praticamente il giocatore più importante dell’intera stagione, l’unico e vero insostituibile. Tant’è che la sua assenza prolungata è stata una dei fattori discriminanti del mancato Scudetto. Per certi versi, le difficoltà del primo trimestre di campionato possono essere riconducibili anche alla mancata presenza del trio in campo. Brozovic, infatti, è stato assente per oltre un mese rientrando solamente per qualche spezzone contro Juventus, Bologna e Atalanta. In cabina di regia, Calhanoglu si è comportato benissimo. Lo stesso ha fatto Mkhitaryan da mezzala. Ma riavere dentro tutti e tre, non può soltanto che far bene alla banda nerazzurra.

SUBITO COL NAPOLI? − Da capire se già contro il Napoli, Inzaghi potrà riformare il terzetto. Se Barella e Calhanoglu sono certi della presenza nonché della loro titolarità, qualche dubbio si nutre invece su Brozovic. Il croato è atteso a Milano giovedì dopo i giorni di riposo dovuti alla partecipazione al Mondiale. Fisicamente è integro, anche se non al 100% sin da subito. Nessuna ipotesi è da escludere (vedi articolo). In ogni modo, se non sarà sin da subito contro il Napoli, i tre moschettieri ritorneranno a dare spettacolo sin dalle prime battute di gennaio.