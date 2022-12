Brozovic vede Inter-Napoli. No problem per un altro reduce Mondiale − CdS

Brozovic è atteso a Milano nelle prossime ore dopo il terzo posto al Mondiale. Intanto, l’Inter può stare tranquilla con un altro reduce da Qatar, problemi superati

REDUCI − Marcelo Brozovic si candida ad una maglia da titolare in Inter-Napoli. Il croato è atteso a Milano giovedì, anche se non è da escludere un rientro anticipato tra oggi o domani. Nonostante i pochi giorni di lavoro, l’ipotesi di vederlo già titolare nella sfida del 4 gennaio non è una suggestione, anzi. Il suo fisico, infatti, gli consente di ritornare al top velocemente e dunque la sua titolarità contro gli azzurri è da tenere in considerazione. Intanto, nessun problema per Denzel Dumfries. L’olandese, tenuto a riposo contro la Reggina, è perfettamente recuperato dal fastidio al polpaccio.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno