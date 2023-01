Senza Brozovic Inzaghi ha di nuovo scelte limitate a centrocampo

L’infortunio di Brozovic fa tornare Inzaghi nelle condizioni degli ultimi mesi del 2022. Cioè con scelte limitate a centrocampo. Non il massimo per ripartire.

BROZOVIC OUT – Nemmeno il tempo di ricominciare e Inzaghi si ritrova a dover gestire il suo centrocampo. Brozovic infatti è tornato non al meglio dai Mondiali e subito dopo i primi allenamenti è arrivato uno stop. Non grave, a quanto sembra. Ma col calendario che ha di fronte l’Inter significa saltare tre partite, più probabile quattro. Per poi rientrare gradualmente (magari con la Supercoppa nel mirino). Insomma, la stessa situazione di prima della sosta Mondiale.

STESSO CENTROCAMPO – Inzaghi di sicuro col Napoli, ma come si diceva non solo, dovrà contare sul centrocampo varato dai tempi di Inter-Roma. Con Calhanoglu regista e Mkhitaryan “promosso” a titolare fisso. Una soluzione che ha portato risultati. Ma che senza Brozovic ha anche un evidente limite nei cambi. Un problema che Inzaghi sperava di aver superato.

ALTERNATIVE LIMITATE – Rispetto ai tre titolari, escludendo Brozovic, come cambi rimangono i soli Gagliardini e Asllani. Giocatori a cui il tecnico ha concesso pochi minuti in stagione. Su cui è legittimo nutrire dubbi tecnici, seppur per motivi molto diversi. Il 2023 quindi si aprirà con una gestione delle energie tutta da valutare in mezzo al campo. Non sicuramente il massimo quando il calendario prevede un mese di fuoco come frequenza di partite.