Spalletti: «Inter squadra di livello top. Napoli deve essere bravo in 2 cose»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l’Inter.

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole da parte di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia del big match in casa dell’Inter. «Per noi non è un ripartire. Abbiamo iniziato questo viaggio sin da quando sono arrivato a Napoli. Non ci sono fermate o stazioni, ci fermeremo solo quando sapremo come sarà andata a finire».

PARTITA – Spalletti ha aggiunto. «Non arriviamo a giocare questa partita forti della posizione in classifica. Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo e su ciò svilupperemo le nostre prossime gare».

INTER – Quindi Spalletti sui nerazzurri. «L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. È una squadra che sa chiudersi, ha grandi qualità tecniche e grande fisicità. Dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e comando della partita».

NAPOLI – Quindi Spalletti sulla propria squadra. «Si diventa grandi se si affrontano bene le grandi sfide. Dobbiamo giocare per orgoglio e felicità di una città intera».

OSSESSIONE – Spalletti ha spiegato. «La mia ossessione è quella di vedere impazzire di gioia questa città. Sono un po’ napoletano anche io, vedere esplodere la città di gioia è la cosa che più mi renderebbe felice».