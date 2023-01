FOTO – Barella corre in allenamento e punta forte il Napoli (e un record in Serie A)

Nicolò Barella è pronto per la ripresa del campionato di Serie A con il big-match Inter-Napoli in programma domani 4 gennaio alle 20:45. Il centrocampista, inoltre, insegue un record in Serie A.

GRANDE VOGLIA – Nicolò Barella, come tutti i suoi compagni, ha grande voglia di tornare a giocare. Grande intensità e voglia in allenamento, mostrata anche dalle foto scattate ad Appiano Gentile. Barella, inoltre, insegue anche il suo record di gol in Serie A in una singola stagione, fermo a 6 con la maglia del Cagliari stabilito nella stagione 2017-2018. Con l’Inter è fermo a 5, ma avrà a disposizione altre 23 partite compresa quella di domani a San Siro. Di seguito l’immagine pubblicata attraverso i social del club.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]