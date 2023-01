Brozovic si ferma: il croato prova il recupero la Supercoppa Italiana – TS

Marcelo Brozovic ha accusato un problema al soleo della gamba sinistra, che lo terrà out per le prossime due partite. Il numero 77 prova il recupero per il match contro il Milan del 18 gennaio

ALTRO STOP – Marcelo Brozovic si ferma ancora. Per il croato è stato rilevato un problema al soleo della gamba sinistra, dopo gli esami effettuati ieri all’Humanitas di Rozzano. Il numero 77 salterà sicuramente le sfide con Napoli, Monza e Parma. Il programma prevede il rientro di Brozovic contro l’Hellas Verona per capire se ci sia la possibilità di portarlo a Riyad per la Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio contro il Milan.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi