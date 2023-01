Marcolin: «Se l’Inter batte il Napoli aiuta anche Milan e Juventus»

Dario Marcolin, ex giocatore anche del Napoli, ha parlato della sfida tra l’Inter e i partenopei, in programma domani sera a San Siro

BENZINA NEL SERBATOIO – Ecco le parole di Dario Marcolin riguardo alla sfida tra Inter e Napoli, in programma domani sera a San Siro. Secondo l’ex giocatore, questa sfida interesserà da lontano anche Milan e Juventus: «Allegri dice che il mese decisivo è quello di gennaio. Ecco, io penso che quest’anno sia quello di marzo. Si può riaprire il campionato: se l’Inter batte il Napoli, mette benzina nel proprio serbatoio, ma pure in quello di Milan e Juventus, anche perché i partenopei avranno un calendario non semplice».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna