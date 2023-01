ESCLUSIVA IN – Di Napoli: «Inter, svolti se vinci con il Napoli! Tra Lukaku e Osimhen…»

Arturo Di Napoli, doppio ex di Inter-Napoli, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Inter-News.it. “Re Artù” ha tratto le sue considerazioni in vista della super sfida a San Siro con il duello tra Lukaku e Osimhen. Con l’ex attaccante nerazzurro abbiamo anche toccato altri temi, come la possibilità di vedere una quinta punta in arrivo all’Inter nonché il bilancio di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Di seguito l’intervista esclusiva ad Arturo Di Napoli

Di Napoli, che partita sarà quella di domani a San Siro?

Una partita tra due squadre che credono nello Scudetto, nella quale il Napoli è ovviamente più avvantaggiato. Ma l’Inter ha naturalmente i mezzi per contrastarla. Quindi una partita chiave, soprattutto per l’Inter più che per il Napoli.

Secondo lei questa lunga sosta a chi avrà giovato?

Domanda a cui non posso risponderti. È un’incognita. C’è da capire come i giocatori ritorneranno, qual è il loro aspetto psico-fisico e dove hanno speso di più. È una competizione importante il Mondiale, è un’incognita per tutti. Lo scopriremo nelle partite che verranno, a partire da domani.

Per l’Inter sarà un’ultima spiaggia secondo Di Napoli?

I punti sono importanti e perderne altri tre renderebbe obiettivamente clamorosa una rimonta per l’Inter. È un crocevia più per i nerazzurri che per il Napoli. Non perdere per l’Inter darebbe sicuramente più speranza ancora per la lotta, ma perdere vorrebbe dire quasi finita… Insomma. La vittoria invece diventerebbe una chiave di svolta.

A proposito di Spalletti, secondo lei preparerà la partita con il “dente avvelenato” dell’ex?

Credo che Spalletti al Napoli abbia fatto un lavoro incredibile. Un lavoro che parte da molto lontano e credo oggi stia raccogliendo i frutti. Sta raccogliendo i frutti anche perché ha la panchina, può contare su più uomini e questo per il campionato diventa un’arma importante. Acquisti mirati, altri sconosciuti che sono diventati nello scacchiere di Spalletti importanti. È una mentalità che Spalletti ha dato nel corso del tempo. Sarà quindi una partita preparata come tutte le altre per vincere, e affrontare al meglio e al massimo senza risparmiarsi. Non credo ci sia un’altra chiave di lettura diversa. Ormai credo che il Napoli di Spalletti sia una squadra collaudata.

Di Napoli vede un giocatore su tutti che può essere il protagonista di Inter-Napoli?

Io direi Lukaku per il Mondiale che ha fatto, in cui ci aspettavamo qualcosina di più. Avrà una grande voglia di rivincita anche se si troverà di fronte un Napoli che insegue un sogno da troppi anni. I giocatori del Napoli sanno che hanno dietro un popolo intero che li spinge. Sarà dura per tutti.

Tra Lukaku e Osimhen lei chi sceglie?

Chiaro che Osimhen è il giocatore con più qualità, è il capocannoniere. Ha una forza incredibile, quindi scelgo proprio lui.

Di Napoli, visti gli infortuni continui di Correa e le dichiarazioni di Lautaro Martínez e Lukaku sui problemi fisici recenti, lei prenderebbe un quinto attaccante?

Credo che l’Inter stia pensando a inserire un altro attaccante, cambiandolo con uno della rosa. Ma non dimentichiamoci che c’è anche Dzeko, che è un giocatore che quando gioca si fa sempre sentire. Sempre presente. Il suo ruolo da titolare non inamovibile è un ruolo in cui si è calato molto bene. Quindi, è un’arma in più per l’Inter e Inzaghi.

Per Inzaghi è arrivato il momento della svolta definitiva, ovvero del successo tricolore?

Come ogni allenatore di un grande club, ogni anno, sei costretto a vincere. Lo impone il blasone, che sia l’Inter, il Milan o la Juventus. Ogni tecnico che siede in questi club è “condannato” a vincere. Inzaghi credo abbia fatto bene sia alla Lazio sia all’Inter. È entrato di diritto tra i migliori allenatori, quantomeno italiani. Ma anche a livello europeo, sta prendendo sempre più credibilità. Ogni anno è da confermare e da portare a casa qualche trofeo.

