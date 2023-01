VIDEO – Acerbi, messaggio toccante al bambino di Ventimiglia: «Ti invito a San Siro!»

Francesco Acerbi ha mostrato per l’ennesima volta il suo gran cuore nei confronti dei più deboli, come nel caso del bambino di 6 anni di Ventimiglia aggredito dal compagno della nonna lo scorso 18 dicembre. Il difensore ha inviato un video-messaggio toccante al piccolo tifoso dell’Inter invitandolo a San Siro. Di seguito il video del difensore nerazzurro pubblicato sul canale YouTube Riviera24.

L’INVITO – Acerbi ha mandato un messaggio al piccolo tifoso dell’Inter di 6 anni dopo quanto accaduto: «Ciao, ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell’Inter. Ti chiediamo di non mollare, di avere grande forza e coraggio e so che ce l’hai davvero. Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio. La tua Inter è con te. Quando sarai guarito, conoscerai tutti i giocatori. Forza, San Siro ti aspetta».

Fonte: Canale YouTube [Riviera24]