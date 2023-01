Brozovic out con Napoli e Monza! Inzaghi, due opzioni per la regia Inter

Marcelo Brozovic salterà sicuramente le prossime due gare dell’Inter contro Napoli (4 gennaio) e Monza (7 gennaio). Inzaghi ha due opzioni per sostituirlo.

TEGOLA IN MEDIANA – Il nuovo anno dell’Inter si apre come si era chiuso. Ossia senza la disponibilità di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha avuto una ricaduta al rientro dai Mondiali (qui il comunicato). Il numero 77 aveva saltato tutto il mese di ottobre, rientrando poco prima di partire per il Qatar. E raccogliendo un tempo di gioco tra Juventus (9 minuti), Bologna (29′) e Atalanta (10′). Simone Inzaghi dovrà pertanto continuare a rinunciare a lui in regia, come già per tutto il mese di ottobre. Brozovic salterà di sicuro le gare contro il Napoli (dopodomani alle 20.45) e contro il Monza (sabato alle 20.45). Tuttavia il calendario soccorre il tecnico nerazzurro in merito al regista da schierare.

DOPPIA OPZIONE – Per ovviare all’assenza di Brozovic ad ottobre, Inzaghi ha scelto Hakan Calhanoglu come nuovo regista dell’Inter. Il turco si è destreggiato splendidamente in quella posizione, come avevamo visto qui. E con ogni probabilità nella prima gara del 2023 contro il Napoli avrà ancora lui in mano le chiavi del centrocampo. Una sfida troppo importante, per l’Inter e per Inzaghi, per non affidarsi al miglior undici possibile. Ma già contro il Monza, sabato, ci sarà il margine per continuare a testare Kristjan Asllani in quella posizione. E si potrebbe replicare anche mercoledì prossimo, quando i nerazzurri affronteranno il Parma in Coppa Italia. Il calendario, fino a metà mese, permette a Brozovic e a Inzaghi di non affrettare i tempi. Sappiamo già che l’Inter non è (più) dipendente dal 77 croato: è tempo di continuare a dimostrarlo, regalando minuti importanti al suo erede designato.