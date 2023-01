Jacobelli: «Inter, una vittoria sul Napoli riapre i giochi! Brozovic…»

Xavier Jacobelli in diretta sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Marcelo Brozovic e del futuro di Inzaghi in caso di sconfitta contro il Napoli

PROBLEMA – Queste le parole di Jacobelli: «Infortunio Brozovic? Credo che nessun tecnico sia assillato dall’eccesso di abbondanza nelle scelte. Chiaro che Brozovic, che sicuramente è stato corroborato dallo splendido Mondiale della Croazia, sia importante nell’economia di gioco di Inzaghi. Ma è altrettanto chiaro che la rosa dell’Inter offre alternative valide, come visto prima dello stop Mondiale. Futuro Inzaghi in caso di sconfitta col Napoli? C’è sempre smania di pensare al dopo. Ci sono 23 partite e 69 punti a disposizione. È Inter-Napoli è importante per i nerazzurri, che in questo momento accusano a 11 punti di distacco. Una loro vittoria potrebbe consentirgli di riaprire i giochi. Anche i calciatori sono molto fiduciosi. Ma da qui a dire che in caso di sconfitta Inzaghi si giochi la panchina ce ne passa. Non bisogna dimenticare l’eccellente lavoro del tecnico nel dopo Conte ha vinto Coppa Italia, Supercoppa ed ha conteso al Milan lo Scudetto».