Thiago Motta: «Mourinho speciale per me! All’Inter anno fantastico»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, a due giorni dalla sfida contro la Roma di Mourinho ha ricordato il suo rapporto con l’allenatore portoghese nel corso dell’esperienza all’Inter. Un pensiero, inoltre, su Mihajlovic

RICORDO – Queste le parole di Thiago Motta: «Mihajlovic? È un momento che abbiamo vissuto insieme. Abbiamo cercato di stare insieme con la consapevolezza che non è facile dal momento che i ragazzi hanno passato tanti anni con una grandissima persona, un grandissimo allenatore. Cerchiamo di continuare a vivere giorno dopo giorno nel miglior modo possibile. Mourinho? Per me è una persona molto importante, abbiamo fatto un anno fantastico insieme dove ho imparato tante cose e sono migliorato in tante cose, ed ho avuto la fortuna di partecipare in un gruppo che ha vinto quasi tutto. Una persona sempre speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, anche come persona che ha sempre cercato di fare la cosa migliore per tutti».