La nuova Inter prende forma. Lukaku-Dzeko, la coppia può funzionare

Una nuova Inter comincia a prendere forma. Questo stop forzato per i Mondiali in Qatar ha obbligato Simone Inzaghi a fare a meno di Lautaro Martinez, perciò è pronta una soluzione alternativa. Lukaku e Dzeko protagonisti.

BOMBER – Questo poteva essere un anno di importanti scelte per Simone Inzaghi, ma alcuni fattori esterni hanno portato il tecnico ad optare sempre per gli stessi giocatori. Nella prima parte di stagione Romelu Lukaku è stato fuori per infortunio, Joaquin Correa non ha dato l’adeguato contributo e l’allenatore piacentino ha dovuto fare affidamento obbligatoriamente a Lautaro Martinez e Edin Dzeko. L’argentino ha trascinato l’Inter con 7 gol e 3 assist in Serie A, così come il bosniaco, che ha segnato 6 reti. I due hanno trovato l’intesa giusta, la squadra nerazzurra è riuscita ad andare oltre i problemi, anche se con fatica come certifica la classifica. 30 punti guadagnati, -11 dalla vetta ma secondo miglior attacco del campionato.

Inter, la coppia inedita

COPPIA – L’assenza di Lautaro Martinez e Joaquin Correa sta obbligando in questi giorni Simone Inzaghi a provare una coppia inedita: Dzeko-Lukaku. Il belga proviene da un Mondiale deludente, in cui è arrivata la sorprendente eliminazione ai gironi con il suo Belgio. L’attaccante vuole riprendersi la scena, ha bisogno di ritornare protagonista e il modo migliore per farlo è proprio con l’Inter. Al ritorno in maglia nerazzurra sono arrivate solo 5 partite e 2 gol, troppo poco per giustificare l’investimento e la fiducia data dalla dirigenza. Lukaku e Dzeko potrebbero dare un nuovo volto alla squadra di Simone Inzaghi. Due attaccanti ben al di sopra dei 190 centimetri, che darebbero enorme pericolosità sulle palle alte.

Le nuove soluzioni di Inzaghi!

CROSS – Con la Reggina è arrivato il primo test per la coppia. Molteplici scambi e intesa ancora da limare, ma la pericolosità non è stata indifferente. Un gol per entrambi, oltre alle occasioni che sono state costruite durante gli 85 minuti giocati insieme. La chiave per far funzionare la coppia può essere Federico Dimarco. Il regista offensivo della macchina di Inzaghi fornisce spesso cross tesi, perfetti per gli attaccanti. Con Dzeko e Lukaku dal primo minuto l’Inter potrebbe sfruttare efficacemente le qualità dell’esterno italiano e quelle dell’altro suo compagno, Denzel Dumfries.

IMPEGNI – Contro il Sassuolo Inzaghi confermerà la coppia in attacco. Il countdown per il match con il Napoli è partito, il tecnico sta riflettendo sulle soluzioni da adottare per vincere. L’obiettivo è tornare a lottare per lo Scudetto, Lukaku e Dzeko saranno i terminali su cui appoggiarsi per risalire in classifica. Il bosniaco potrà essere utilizzato alle spalle del belga, che si appoggerà per poi ripartire e cercare la profondità. La visione di gioco di Dzeko sarà fondamentale per trovare gli spazi giusti, la velocità e la potenza di Lukaku per arrivare in porta. Il Napoli è avvisato, l’Inter sta cambiando e questa nuova coppia potrà diventare una soluzione funzionale per il futuro.