Pioli allarma il Milan a -15 dall’Inter: «Maignan? Non sarà una cosa breve!»

Pioli ha lanciato un grido d’allarme in merito alle condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese, ancora infortunato, rimane a fortissimo rischio per l’Inter in Supercoppa Italiana

CAMPIONATO E ALLARME − In conferenza stampa, Stefano Pioli ha ribadito la sua intenzione di vincere lo Scudetto ma al contempo ha lanciato un grido d’allarme su Maignan: «L’obiettivo è essere competitivi, ma non dobbiamo fare la corsa su nessuno se non su noi stessi. Servono più di 85 punti per vincere il campionato e possiamo finire il girone d’andata meglio dell’anno scorso. Maignan? In questo momento non è possibile dirlo, sicuramente non sarà una cosa breve. Tutto ci dice che non possiamo caricare il lavoro». Il portiere rischia la Supercoppa contro l’Inter.