Inter, la classifica completa dei marcatori nell’anno solare 2020

La classifica completa di tutti i giocatori che hanno segnato con l’Inter nell’anno solare 2020, da Lukaku in giù.

MARCATORI – L’Inter chiude l’anno solare 2020 con la bellezza di 108 gol segnati, dall’1-3 in casa del Napoli il 6 gennaio all’1-2 di Verona due giorni fa. Un terzo di questi gol porta ovviamente la firma di Romelu Lukaku, autore di 35 reti. Il numero 9 si conferma leader tecnico e non solo dei nerazzurri, e continua a mantenere una media straordinaria (0,71). E dietro di lui segue il fedele compagno e amico Lautaro Martinez, con 15 gol totali. Tra l’altro, l’argentino ha segnato sia nella gara di apertura sia in quella di chiusura di questo 2020. I due membri della coppia dei sogni nerazzurra sono anche gli unici due in doppia cifra di marcature nel 2020. Sul gradino più basso del podio, infine, troviamo Danilo D’Ambrosio, il jolly preferito da Antonio Conte, che ha messo a referto ben 7 reti. Ecco la classifica completa:

35 gol – Romelu Lukaku

15 gol – Lautaro Martinez

7 gol – Danilo D’Ambrosio

5 gol – Alexis Sanchez

4 gol – Antonio Candreva, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi, Ashley Young

3 gol – Cristiano Biraghi, Stefan de Vrij

2 gol – Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Diego Godin, Ivan Perisic, Borja Valero

1 gol – Matteo Darmian, Andrea Ranocchia, Milan Skriniar, Matias Vecino