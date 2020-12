Gomez per Eriksen? Non solo PSG, l’Inter dialoga...

Gomez per Eriksen? Non solo PSG, l’Inter dialoga anche con un altro club

Alejandro Gomez Atalanta

Gomez a gennaio lascerà l’Atalanta per trasferirsi altrove, preferibilmente in Italia. L’Inter è tra le squadre interessate, e secondo quanto riportato da “Sportmediaset” Christian Eriksen potrebbe lasciare spazio proprio al numero 10 argentino.

MERCATO DI GENNAIO – Gomez ha definitivamente rotto con l’Atalanta e in particolare con il tecnico Gian Piero Gasperini, e ha chiesto la cessione già a gennaio. L’Inter è tra i club interessati al numero 10 nerazzurro. L’Atalanta dal canto suo non vorrebbe regalare il calciatore, e non vorrebbe cederlo per una cifra inferiore ai 10 milioni. L’ingaggio di tre milioni, invece, è alla portata dell’Inter che, come più volte ribadito, dovrà prima pensare alle cessioni. Christian Eriksen potrebbe lasciare spazio al “Papu”. Il PSG di Mauricio Pochettino è alla finestra, ma l’Inter dialoga da tempo con l’Arsenal, che secondo quanto riportato sempre da “Sportmediaset” sta provando a capire quale margine vi sia per chiudere l’affare senza fare minusvalenze.