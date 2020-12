De Paul vuole l’Europa, l’Inter puÃ² accontentarlo ma deve cedere

De Paul vuole l’Europa, l’Inter può accontentarlo ma deve cedere

De Paul vuole la Champions League, l’Inter può accontentarlo ma prima, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, dovrà pensare alle cessioni.

IN POLE – De Paul è seguito da tempo dai top club in Europa e in particolare dell’Inter. La società nerazzurra potrebbe accontentare le richieste del calciatore, e non solo a livello economico. Come dichiarato dallo stesso calciatore argentino in una recente intervista (leggi QUI), vorrebbe giocare la UEFA Champions League. I nerazzurri, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, sono in pole per il talento di proprietà dell’Udinese, e potrebbero piombare su di lui già a gennaio. Prima però la dirigenza dovrà pensare alle cessioni: da Christian Eriksen (vedi QUI), a Radja Nainggolan e Matìas Vecino.