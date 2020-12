Inter, a gennaio non solo cessioni: Conte chiede un esterno sinistro

Antonio Conte Inter

Inter, a gennaio il mercato in uscita avrà la priorità ma non saranno le uniche operazioni della dirigena nerazzurra. Conte chiede qualche rinforzo per la volata scudetto

IN ENTRATA – Inter, non solo mercato in uscita. Per la corsa allo scudetto Antonio Conte chiede qualche rinforzo anche in entrata, in particolare sulla corsia di sinistra. Una volta sistemata la situazione legata a Christian Eriksen, Radja Nainggolan e Matìas Vecino, la società nerazzurra si concentrerà anche per quanto riguarda il mercato in entrata, così da mettere a disposizione qualche rinforzo in più ad Antonio Conte per la volata scudetto. La lacuna da colmare al momento è la fascia sinistra (oltre sostituire Eriksen con un giocatore all’altezza). In ordine di preferenza, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, Antonio Conte avrebbe chiesto Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, due giocatori che conosce bene e che ha già allenato al Chelsea.