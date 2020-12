L’Inter di Conte fa 108! Anno solare così prolifico solo in due occasioni

Inter-Spezia

L’Inter di Antonio Conte chiude l’anno solare a 108 reti. Un dato strepitoso, che nella storia nerazzurra era successo solo due volte.

ALL’ATTACCO – L’Inter chiude il 2020 con il bottino di 108 reti messe a segno. Il leader è ovviamente Romelu Lukaku, che firma 35 di queste reti. Un dato strepitoso nel primo anno solare con Antonio Conte in panchina. Già lo scorso anno i nerazzurri chiusero con 115 reti, una prolificità mai vista prima nella storia della squadra. E anche questo dato riguardante l’anno solare è altrettanto storico. L’Inter non segnava così tanto dal 2007 (con Roberto Mancini), e prima di allora capitò solo nel 1961. Forse lo spettacolo nel gioco sarà poco presente, ma l’efficacia non è certo un problema. Ecco il post della società a riguardo: