Inter a suon di gol: i migliori cannonieri nerazzurri di sempre

I tifosi dell’Inter hanno visto passare davanti ai loro occhi alcuni tra i cannonieri più forti della storia del calcio. Nomi come Ronaldo, Meazza, Mazzola, Vieri, Milito e non solo. Attaccanti che hanno fatto impazzire le difese avversarie per anni e fatto gola ai migliori club del mondo

CANNONIERI NERAZZURRI – La storia dell’Inter è legata a quella di tanti grandi attaccanti. Anche in chiave fantacalcio e betting, almeno i nomi più recenti, erano determinanti. Potevi scommettere che avrebbero segnato un gol in un modo o nell’altro, e non tradivano mai le aspettative (prima di puntare sui marcatori è sempre meglio informarsi su come piazzare scommesse sicure). Fare una classifica è, come sempre, impossibile. Ogni giocatore ha emozionato per una sua caratteristica particolare, per un suo punto di forza, per il carattere o il senso del sacrificio. Fare un elenco significa, inevitabilmente, escludere qualcuno. Noi ci abbiamo provato, includendo non soltanto i giocatori che hanno realizzato più gol, ma anche quelli che hanno emozionato particolarmente. Chiediamo scusa a coloro che non verranno menzionati, ma per dar valore a ognuno bisognerebbe scrivere un libro invece che un articolo.

Meazza guida la classifica dei gol in casa Inter

IL PRIMO – Iniziamo dunque con il primo nome: quello di Giuseppe Meazza. Quattordici stagioni in maglia nerazzurra. Tre volte campione d’Italia e capocannoniere della massima serie. Due volte campione del mondo con la maglia dell’Italia. Miglior marcatore di sempre della storia nerazzurra con 288 realizzazioni. A lui è dedicato lo stadio di San Siro, intitolatogli pochi mesi dopo la sua morte, il 21 agosto 1979. Considerato da molti il miglior giocatore italiano di tutti i tempi, Meazza ha collezionato 407 presenze in maglia nerazzurra, legando la sua carriera indissolubilmente a quella del Biscione.

IL PODIO – Segue, nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, un altro grande del calcio italiano: Alessandro Altobelli. Soprannominato “Spillo” per il fisico esile e longilineo, con la maglia nerazzurra ha collezionato 209 reti in 466 presenze dal 1977 al 1988, vincendo uno Scudetto e due Coppe Italia. Attaccante della Nazionale Italiana, Altobelli ha contribuito alla vittoria del Mondiale di Spagna 1982, segnando anche nella finale contro la Germania. Sempre in ordine di realizzazioni, Roberto Boninsegna si piazza nel gradino più basso del podio con 171 gol in sette stagioni interiste.

Lautaro Martinez sale ma è ancora fuori dalla Top-10

LA TOP-10 – Dopo Altobelli troviamo Sandro Mazzola che, oltre ad aver realizzato 160 reti in 565 partite, è anche uno dei giocatori con più presenze in maglia nerazzurra dopo Javier Zanetti, Beppe Bergomi e Giacinto Facchetti. Una sola squadra nella sua carriera, a partire dalle giovanili, dove iniziò a giocare sotto la guida di Meazza. Capitano della squadra per sette stagioni consecutive dal 1970 al 1977, ha vinto quattro campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Continuando con la classifica dei marcatori di tutti i tempi troviamo Luigi Cevenini (158), Benito Lorenzi (143), Istvan Nyers (133), Mauro Icardi (124), Christian Vieri (123) ed Ermanno Aebi (106) completano la Top-10. Fuori da essa la leggenda Mario Corso (95), l’attuale numero 10 Lautaro Martinez (91) e molti altri.

L’altra lista: meno gol ma pesanti per l’Inter

IL FENOMENO – Ma ci sono attaccanti che hanno lasciato il segno, per alcuni un segno indelebile, nonostante non abbiano realizzato tantissimi gol in maglia nerazzurra. Tra i più importanti, sicuramente il “Fenomeno” Ronaldo. Luis Nazario de Lima è senza dubbio uno degli attaccanti più forti della storia del calcio. Con l’Inter ha giocato dal 1997 al 2002 realizzando appena 59 gol in 99 partite. Ma se chiediamo a qualsiasi tifoso interista quale sia stato l’attaccante capace di incantare più di tutti, sicuramente farà il suo nome. Veloce, potente, tecnico, ambidestro, completo… Uno dei giocatori più rapidi al mondo. «Era immarcabile». disse di lui Fabio Cannavaro (non proprio l’ultimo dei difensori, quindi). «Al primo controllo ti superava, al secondo ti bruciava, al terzo ti umiliava. Sembrava un extraterrestre». E proprio un extraterrestre si aveva l’impressione di vedere a ogni partita. Se non fosse stato per i suoi problemi fisici, avrebbe potuto vincere e segnare molto di più, seppur il suo palmares è comunque ricco di trofei individuali, di club e nazionali. Con l’Inter vanta solo una Coppa UEFA, ma nella sua bacheca troviamo, tra i più importanti, anche due Palloni d’Oro e due Mondiali.

GLI “ESCLUSI” – Potremmo continuare citando Diego Milito e Samuel Eto’o, protagonisti del Triplete interista 2009/10. Ma anche Aldo Serena, Youri Djorkaeff, Alvaro Recoba, Roberto Baggio, Adriano, Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic e molti altri, Romelu Lukaku compreso. Lo ripetiamo, servirebbe un libro per approfondire la storia di questi grandi campioni. Ci è piaciuto ricordarli, rimandando a un futuro articolo per ulteriori approfondimenti sulla storia dell’Inter.