Icardi da un anno e due giorni non è più un giocatore dell’Inter (vedi articolo). All’epoca si era parlato di una cifra attorno ai sessanta milioni di euro, con uno “sconto” dato dai nerazzurri al PSG. Il documento della FIFA rivelato oggi (vedi articolo), però, dà un valore diverso.

IL VALORE REALE – Mauro Icardi è stato ceduto dall’Inter al PSG il 2 giugno 2020, esattamente un anno fa, per cinquanta milioni di euro più ulteriori ventidue milioni di bonus. La cifra definitiva la rivela la FIFA, nell’ambito dell’indagine sulla violazione della Third Party Influence dove ha sanzionato il club francese. L’Inter, nell’ultimo bilancio ufficiale, aveva semplicemente dato la cifra della cessione: 49.125.000 euro, con una plusvalenza di 47.173.000 euro. Al momento non è dato sapere se e quali bonus per Icardi sono maturati, ma è di certo di più rispetto ai “circa” sessanta milioni di cui si parlava un anno fa. Ossia un ulteriore possibile guadagno per un giocatore che, come noto, dal 14 febbraio 2019 non era più nei piani del club. La speranza, vista la situazione attuale, è che da un anno a oggi alcune delle clausole nei bonus siano maturate. Questo farebbe sì che l’Inter incasserebbe altri soldi “extra” da Icardi, magari aiutando le finanze della società.