In Inter-Sampdoria attenzione ai calci piazzati: punto di forza di entrambe

Inter-Sampdoria è una partita che promette di avere un campo di confronto specifico, particolare. Entrambe le squadre infatti trovano molte reti grazie ai calci piazzati.

DATO CHE AVVICINA – Inter e Sampdoria sono due squadre molto diverse. Soprattutto per numeri offensivi. Bastano i gol segnati per dare un’idea, 81 contro 46. Ma c’è un dato in cui sorprendentemente si trovano molto vicine. Che è quello dei gol segnati da calcio piazzato. Ed è facile quindi immaginare che la partita di oggi sarà combattuta specialmente su questo campo.

SECONDI CONTRO TERZI – L’Inter è la seconda miglior squadra in Serie A per gol prodotti da calcio piazzato. I nerazzurri hanno trovato 16 reti in questo modo, superati solo da Roma e Udinese con 17. Una risorsa importante, che ha risolto e indirizzato molte gare. E qui c’è la sorpresa. Al terzo posto per gol su calcio piazzato c’è la Sampdoria. I blucerchiati ne hanno prodotti 13. Una risorsa ancora più importante, anzi fondamentale visti di diversi numeri offensivi dei blucerchiati. La sfida di San Siro si giocherà sui calci piazzati.